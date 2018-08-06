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Федеральное финансирование на ремонт дорог в регионах может быть увеличено

07:57
  • понедельник
  • 06 августа 2018

Минтранс предлагает увеличить выделяемую на содержание региональных дорог долю средств до 50% к 2023-2024 годам. При этом уже в 2019 году ее намерены повысить до 30%. Ранее стало известно, что ведомство направило письма региональным властям с рекомендацией довести до нормативного состояния 50,9% дорог страны.

Согласно национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", Министерство транспорта России предлагает увеличить к 2023-2024 годам выделяемую на содержание региональных дорог долю средств до 50 процентов. Об этом сообщают "Известия".

Так, к 2019 году Минтранс предлагает оплатить из бюджета 30 процентов затрат на ремонт дорог, а затем постепенно увеличивать соответствующую долю. Речь идет о 35 процентах к 2020 году, 40 процентах - к 2021-му, 45 процентах к 2022-му и, наконец, 50 процентах к 2024 году.

Также отмечается, что в настоящее время содержание региональных дорог финансируется из бюджетов субъектов федерации. При этом из федерального бюджета на эти цели в рамках правительственных программ выделяется до 17 процентов от требующихся средств.

Ранее сообщалось, что Минтранс направил письма региональным властям с рекомендацией довести до нормативного состояния 50,9 процента дорог страны. По нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", это необходимо сделать к 2024 году. При этом сейчас приемлемому уровню соответствуют только чуть более 43 процентов трасс.

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