В Уфе устраняют последствия мощного ливня, который обрушился на город воскресным вечером. За считанные минуты под воду ушли улицы. Затоплены подвальные помещения домов, а в частном секторе на приусадебных участках смыло весь урожай. Ранее подобную картину можно было наблюдать в Казани. Непогода застала жителей врасплох. Передвигаться по городу приходилось вплавь. Легковые автомобили глохли прямо посреди проезжей части.

За считанные минуты уфимские улицы превращаются в реки (см. видео). Затоплены центральные магистрали, автобусные остановки, тротуары. Но, как оказалось, среди жителей башкирской столицы нашлись и те, кто отнесся к погодным капризам с юмором, передает "ТВ Центр".

- Не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике.

На один день эта песня стала негласным гимном Уфы. Сильный ливень шел всего полчаса, но этого оказалось достаточно, чтобы город стал похож на Венецию. А это уже восьмой этаж жилого дома.

- После ремонта крышу сделали, с девятого поливает, просто слов нет как.

В некоторых районах города выпал град, на понедельник тоже прогноз не утешительный - снова обещают грозу и ливень.

Непогода в Башкирию пришла из соседнего Татарстана. Эти кадры из Казани. В интернете городской автобус пользователи назвали "Красной жемчужиной", а пассажиров - пиратами казанского моря. На видео наложили музыку - получилось как в приключенческом фильме. Самим пассажирам было не до шуток - детей на остановке выносили на руках.

Движение транспорта в городе было парализовано. Автомобили заливало водой, и далеко не всем водителям удавалось быстро завести заглохшую технику. В одном из торговых центров прямо из-под ног посетителей забил фонтан. Не лучше ситуация и на юге - в Краснодарском крае.

Из-за проблем со стоками дороги в Сочи затопило. Образовались пробки. Эти кадры сняты на подъезде к адлерскому железнодорожному вокзалу - люди шли пешком, чтобы успеть на поезд. Пешеходы рисковали - течением уносило даже автомобили. На протяжении двух последних дней четыреста человек - спасателей и волонтеров - искали пропавшую четырехлетнюю девочку - ее смыло потоком в море. Тело ребенка нашли в воскресенье в полукилометре от берега.

Пётр Вершинин, Ольга Стрельцова, Алексей Оленченко. "ТВ Центр".