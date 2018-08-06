Жители провинции Дамаск празднуют освобождение от боевиков

Власти сирийской провинции Дамаск запустили масштабную программу помощи вернувшимся беженцам, в том числе и из других стран. Они могут рассчитывать на материальную помощь. А тем, чьи дома были разрушены, предусмотрена выдача временного жилья. Сейчас в провинции идет восстановление домов и социальных объектов. По случаю освобождения от незаконных вооруженных формирований в городах Забадани и Блудан прошли концерты и ярмарки. Их посетили тысячи человек. Это первый праздник за семь лет.

Своеобразный День независимости. Жители города Забадани празднуют освобождение их провинции от боевиков, передает "ТВ Центр".

- Настоящий праздник! Мы уже забыли, как это бывает. Семь лет ничего подобного не видели. Я и мои сыновья счастливы оказаться здесь.

До войны Забадани - процветающий курортный город. Однако всё население, 40 тысяч человек, было вынуждено бежать от террористов. 15 тысяч человек уже вернулись.

"Люди устали от войны и заслужили этот праздник. Он состоялся благодаря нашей армии и поддержке друзей из России. Сирия никогда не забудет этой помощи. Пусть весь мир увидит: мы выстояли, сирийцы - жизнерадостный народ. Посмотрите сами - люди счастливы!" – заявил заместитель губернатора провинции Риф-Дамаск Ратеб Адас.

После освобождения в городе привели в порядок дороги, восстанавливают разрушенные дома и строят новые. Особое внимание - электросетям и водоснабжению. Уже открыты поликлиники и школы. Местные власти помогают вернувшимся семьям восстанавливать жильё - оплачивают часть стройматериалов. Многие жители спасались от боевиков в Ливане. Например, семья Салюм вернулась после семи лет скитаний. Их дом в руинах, пока живут у родственников. Маленький Омар родился за границей. Мальчик нуждается в серьёзном лечении.

"Когда Омару было два года, выяснилось, что у него одна нога короче другой. Мы обратились к ливанским медикам. Но они запросили огромную сумму. Бесплатно лечить отказались. А врачи в Забадани согласились нам помочь, и сказали, что денег не возьмут", - рассказала Амина Салюм.

Торжественное собрание в городе Нахта — также по знаменательному событию. Провинция Дераа полностью освобождена от бандитов — во многом помогли переговоры с участием российского Центра по примирению сторон.

"И я обращаюсь к шейхам племён. Проявите весь свой авторитет, используйте весь свой авторитет. Для того, чтобы довести до сведения каждого сирийца, который сегодня находится за границей. Мать-Сирия ждёт своих детей. Ждёт их для того, чтобы победить разруху. Чтобы вместе лечить раны Сирии. Скажите им — возвращайтесь! Это ваше будущее! И будущее надо строить вместе. Спасибо!" – призвал заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии Алексей Цыганков.

Домой спешит, в том числе, Альмафалани. Во время войны мужчина жил в Москве. Выучился на геодезиста.

- Ну, конечно, я получил это образование, но всё равно — где родился человек, туда должен вернуться. Потому что это его место. Но, дай Бог, приеду и начну строить наш город.

Сирийские войска при поддержке российских ВКС уже смогли вернуть полный контроль над юго-западом страны. А это, прежде всего, важнейшие сельскохозяйственные районы и государственные границы. Российский центр по приёму, размещению и распределению беженцев открыл уже больше десяти новых пунктов пропуска. Руководство арабской республики гарантирует всем, кто готов вернуться домой, в первую очередь, безопасность.

Павел Прокопенко, Александр Козликин, "ТВ Центр". Сирия.