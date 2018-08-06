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СМИ сообщили о задержании журналистов в Венесуэле после покушения на Мадуро

08:29
  • понедельник
  • 06 августа 2018

В Национальном союзе работников печати Венесуэлы сообщили, что после попытки покушения на Николаса Мадуро в стране начались задержания журналистов. Под стражей уже якобы находятся 11 человек из местных и зарубежных СМИ.

После попытки покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в стране начали задерживать журналистов. Об этом сообщает "МИР24" со ссылкой на Национальный союз работников печати Венесуэлы.

Отмечается, что в настоящее время под стражей находятся 11 человек. Это представители как местных, так и зарубежных средств массовой информации. Профсоюз требует наказания для тех, кто нарушает права СМИ.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что покушение на Мадуро готовилось злоумышленниками как минимум полгода. Он добавил, что произошло три взрыва - напротив президентского помоста, справа от него и к югу от сцены. Нескольких исполнителей задержали на месте.

Попытка покушения на венесуэльского лидера произошла 4 августа. Мадуро публично выступал перед военными в Каракасе, когда рядом сдетонировали беспилотники со взрывчаткой. Цели дроны не достигли, президент не пострадал, вместе с тем ранения получили семь человек. Позже Мадуро заявил, что за атакой стоит ультраправая партия Венесуэлы и президент Колумбии. В колумбийском МИД эти обвинения категорически отвергли. Вместе с тем ответственность за атаку на себя взяла подпольная группировка "Фланелевые солдаты".

Министерство иностранных дел России осудило попытку покушения на Мадуро, подчеркнув, что террористические методы неприемлемы в политической борьбе. Позднее помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что власти США не имеют никакого отношения к случившемуся.

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