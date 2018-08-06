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В Красноярском крае скорбят по жертвам крушения вертолета Ми-8

08:30
  • понедельник
  • 06 августа 2018

В Красноярском крае в понедельник - день траура из-за гибели 18 человек при крушении вертолета в Туруханском районе. Утром 4 августа Ми-8 перевозил рабочих-вахтовиков к нефтяному месторождению. При взлете недалеко от города Игарка он задел лопастями подвесной груз, который доставлял другой вертолет.

В Красноярском крае в понедельник - траур  по погибшим  при крушении вертолета Ми-8 в Туруханском районе, передает "ТВ Центр". Трагедия унесла жизни 18 человек.

На месте  катастрофы  продолжают работать специалисты  Следственного комитета и представители МАК.  Найденные бортовые самописцы уже направили на расшифровку в Москву. Предварительной причиной крушения называют ошибку пилотирования.

Утром  4 августа Ми-8 перевозил  рабочих-вахтовиков к нефтяному месторождению.  При взлете  недалеко от города Игарка он задел лопастями  подвесной груз, который доставлял  другой вертолет, вылетевший ранее.  После столкновения с землей у машины  взорвались топливные баки, она полностью разрушилась. Никто не выжил.

В компании UTair, которой принадлежат вертолеты, уже заявили, что они были в исправном состоянии.

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