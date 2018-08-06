В Красноярском крае скорбят по жертвам крушения вертолета Ми-8

В Красноярском крае в понедельник - день траура из-за гибели 18 человек при крушении вертолета в Туруханском районе. Утром 4 августа Ми-8 перевозил рабочих-вахтовиков к нефтяному месторождению. При взлете недалеко от города Игарка он задел лопастями подвесной груз, который доставлял другой вертолет.

В Красноярском крае в понедельник - траур по погибшим при крушении вертолета Ми-8 в Туруханском районе, передает "ТВ Центр". Трагедия унесла жизни 18 человек.

На месте катастрофы продолжают работать специалисты Следственного комитета и представители МАК. Найденные бортовые самописцы уже направили на расшифровку в Москву. Предварительной причиной крушения называют ошибку пилотирования.

Утром 4 августа Ми-8 перевозил рабочих-вахтовиков к нефтяному месторождению. При взлете недалеко от города Игарка он задел лопастями подвесной груз, который доставлял другой вертолет, вылетевший ранее. После столкновения с землей у машины взорвались топливные баки, она полностью разрушилась. Никто не выжил.

В компании UTair, которой принадлежат вертолеты, уже заявили, что они были в исправном состоянии.