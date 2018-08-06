На платформах МЦК появилась разметка в местах остановки вагонов

На платформах 26 станций МЦК нанесли желтую разметку, указывающую на места остановки каждого вагона поезда. Эта мера позволит сэкономить время при посадке.

На 26 станциях Московского центрального кольца (МЦК) появилась специальная желтая разметка, указывающая на места остановки вагонов, сообщает сайт мэра Москвы.

Это было сделано для удобства пассажиров – теперь они смогут сэкономить время при посадке, заранее подойдя к месту открытия дверей.

Пока что нет разметки на станциях Владыкино, Нижегородская, Новохохловская, Лихоборы и Окружная. Она появится до конца августа.