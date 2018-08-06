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Задержанного на Чукотке американца направили на реабилитацию

08:44
  • понедельник
  • 06 августа 2018

Гражданин Соединенных Штатов Джон Мартин из Анкориджа, штат Аляска, направлен на десятидневный курс реабилитации в Чукотскую окружную больницу. Ранее его задержали у берегов Чукотки после путешествия на лодке. Мужчина заблудился в открытом море из-за плохих метеоусловий.

Задержанного у берегов Чукотки после путешествия на лодке из штата Аляска гражданина США Джона Мартина направили на десятидневный курс реабилитации в Чукотскую окружную больницу. Об этом сообщает ТАСС.

"Американец две недели провел в лодке, питался юколой и запивал ее соком. Он согласился пройти курсы обследований и реабилитации, ему необходимо восстановиться после такого путешествия", - рассказал неназванный собеседник агентства.

Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что задержанный на Чукотке гражданин США заблудился в открытом море из-за плохих метеоусловий и таким образом оказался на территории России. Мужчина зарегистрирован в штате Аляска, проживает в Анкоридже. Его осмотрели врачи, состояние оценивается как удовлетворительное.

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