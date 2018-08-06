Задержанного на Чукотке американца направили на реабилитацию

Гражданин Соединенных Штатов Джон Мартин из Анкориджа, штат Аляска, направлен на десятидневный курс реабилитации в Чукотскую окружную больницу. Ранее его задержали у берегов Чукотки после путешествия на лодке. Мужчина заблудился в открытом море из-за плохих метеоусловий.
Задержанного у берегов Чукотки после путешествия на лодке из штата Аляска гражданина США Джона Мартина направили на десятидневный курс реабилитации в Чукотскую окружную больницу. Об этом сообщает ТАСС.
"Американец две недели провел в лодке, питался юколой и запивал ее соком. Он согласился пройти курсы обследований и реабилитации, ему необходимо восстановиться после такого путешествия", - рассказал неназванный собеседник агентства.
Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что задержанный на Чукотке гражданин США заблудился в открытом море из-за плохих метеоусловий и таким образом оказался на территории России. Мужчина зарегистрирован в штате Аляска, проживает в Анкоридже. Его осмотрели врачи, состояние оценивается как удовлетворительное.
- В МИД поделились подробностями о задержанном на Чукотке американце
- Глава Чукотки доложил Путину о снижении госдолга региона
- На ЧМ-2018 больше всего болельщиков приехали из Китая, США и Мексики
- В Госдеп вызвали временного поверенного в делах России в США
- МИД: санкции против "Агросоюза" демонстрируют беспомощность США