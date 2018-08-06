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Синдзо Абэ выступил за личный диалог с Ким Чен Ыном

08:55
  • понедельник
  • 06 августа 2018

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о необходимости личной встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Только так, по его словам, можно решить проблему ядерной программы КНДР и похищенных японцев.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает ТАСС.

"Что касается дипломатии с КНДР, стагнация продолжается. Я должен встретиться с Ким Чен Ыном, пообщаться с ним, решить ядерный и ракетный вопросы, а также построить новые японско-северокорейские отношения", - заявил Абэ.

Он также подчеркнул, что только личная встреча поможет решить вопрос похищенных японских граждан. Эта тема является одной из самых болезненных в отношениях Токио и Пхеньяна. В 2002 году КНДР признала факт похищения только 13 японцев, остальные были объявлены умершими, однако подтвердить подлинность их останков не удалось.

Как сообщает агентство Kyodo, местом встречи Абэ и Ким Чен Ына может стать Владивосток, где в сентябре пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ).

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