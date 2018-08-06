Роспотребнадзор отчитался о проверках импортного молока

Роспотребнадзор за первое полугодие 2018-го проверил 140 тысяч проб импортного молока и молочной продукции. 6% исследованного материала не соответствует предъявленным требованиям. С реализации сняли более 300 тонн молочных продуктов. Общая сумма наложенных на продавцов, поставщиков и производителей штрафов составила 500 миллионов рублей.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека представила результаты проверок качества импортной молочной продукции. Соответствующий отчет опубликован на официальном сайте ведомства.

Как отметили в Роспотребнадзоре, предъявленным требованиям не соответствует 6 процентов продукции. С реализации сняли более 300 тонн молочных продуктов. Также в ведомстве подчеркнули, что всего за первые шесть месяцев 2018 года было исследовано более 140 тысяч проб молока и молочной продукции, при этом было получено 945 уведомлений о фальсификации.

В итоге общая сумма наложенных на продавцов, поставщиков и производителей административных штрафов составила 500 миллионов рублей. В правоохранительные органы передали 733 материала. В них, в частности, содержится информация о 28 предприятиях, которые заявлены как производители, но при этом отсутствуют по указанным адресам.

Ранее стало известно, что после проверок российских школ перед началом учебного года Роспотребнадзор составил 25 тысяч протоколов о нарушении санитарных норм. Общая сумма штрафов оценивается в 177 миллионов рублей. Три тысячи административных дел отправлены в суды.