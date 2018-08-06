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Количество погибших из-за землетрясения в Индонезии увеличилось до 91

09:30
  • понедельник
  • 06 августа 2018

На острове Ломбок в Индонезии в результате землетрясения погиб уже 91 человек. Еще 200 получили травмы. Более 900 человек эвакуированы, тысячи жилых домов и построек разрушены.

Число жертв от землетрясения на индонезийском острове Ломбок достигло 91, пишет "Газета.ру" со ссылкой на слова представителя национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.

Также отмечается, что травмы различной степени тяжести получили более 200 человек. 

Вместе с тем "Интерфакс" сообщает, что с острова эвакуировали почти 900 человек, еще 700 ждут своей очереди. 

В Геологической службе Соединенных Штатов зафиксировали подземный толчок магнитудой 7 в воскресенье в 11:45 по местному времени (14:45 по московскому). При этом очевидцы говорят, что ощущался он даже на соседнем Бали.

Тысячи жилых домов и построек разрушены, спасатели разбирают завалы. При этом ранее власти Индонезии предупреждали о возможности возникновения цунами.

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