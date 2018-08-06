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В Москве госпитализировали девушку после отказа принять ее в монастырь

09:38
  • понедельник
  • 06 августа 2018

В Москве 20-летняя девушка поссорилась с молодым человеком и отправилась принимать монашество. В монастырь ее не приняли, после чего она выпила неизвестные таблетки и получила острое отравление.

В столице с острым отравлением госпитализировали 20-летнюю девушку, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел в столичном районе Хамовники. По данным полиции, 4 августа девушка поссорилась с молодым человеком и оставила дома записку о том, что уехала в монастырь принимать монашество.

"После того, как девушку не приняли, она выпила таблетки и уснула на лавочке", - рассказали в полиции.

5 августа пострадавшую доставили в НИИ имени Склифосовского. На данный момент экспертиза выясняет, каким препаратом отравилась девушка. Полиция проводит проверку и устанавливает мотивы поступка.  

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