ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сотрудников "Росбет" обвинили в незаконной игорной деятельности

09:41
  • понедельник
  • 06 августа 2018

Руководство и сотрудники букмекерской конторы "Росбет" были задержаны в рамках расследования уголовного дела о незаконной игорной деятельности, сообщает Следственный комитет. Учредитель "Росбет" Александр Миронов объявлен в федеральный розыск.

Следственный комитет расследует уголовное дело о незаконной игорной деятельности. В ходе масштабной операции ранее были задержаны 17 сотрудников букмекерской конторы "Росбет".

"По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело в отношении учредителя ООО "Росбет" Александра Миронова, генерального директора этой же организации Александра Фролова, а также еще 16 лиц - соучастников преступной группы", - говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Фролов и один из обвиняемых помещены под домашний арест, 15 соучастников находятся под подпиской о невыезде, Миронов объявлен в федеральный розыск, а юридическое лицо лишено лицензии на осуществление букмекерской деятельности.

По данным следствия, весной 2017 года в Москве Миронов и Фролов организовали с использованием игрового оборудования и интернета "азартные игры, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере".

Свою преступную деятельность фигуранты дела замаскировали под пункты приема ставок букмекерской конторы "Росбет". По предварительным данным, они заработали не менее 100 миллионов рублей.

Главное сегодня
Следственный комитет России
Следственный комитет России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100