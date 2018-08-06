Сотрудников "Росбет" обвинили в незаконной игорной деятельности

Руководство и сотрудники букмекерской конторы "Росбет" были задержаны в рамках расследования уголовного дела о незаконной игорной деятельности, сообщает Следственный комитет. Учредитель "Росбет" Александр Миронов объявлен в федеральный розыск.

Следственный комитет расследует уголовное дело о незаконной игорной деятельности. В ходе масштабной операции ранее были задержаны 17 сотрудников букмекерской конторы "Росбет".

"По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело в отношении учредителя ООО "Росбет" Александра Миронова, генерального директора этой же организации Александра Фролова, а также еще 16 лиц - соучастников преступной группы", - говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Фролов и один из обвиняемых помещены под домашний арест, 15 соучастников находятся под подпиской о невыезде, Миронов объявлен в федеральный розыск, а юридическое лицо лишено лицензии на осуществление букмекерской деятельности.

По данным следствия, весной 2017 года в Москве Миронов и Фролов организовали с использованием игрового оборудования и интернета "азартные игры, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере".

Свою преступную деятельность фигуранты дела замаскировали под пункты приема ставок букмекерской конторы "Росбет". По предварительным данным, они заработали не менее 100 миллионов рублей.