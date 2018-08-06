Япония выразила России протест из-за размещенных на Курилах Су-35

Правительство Японии выразило протест России в связи с размещением на острове Итуруп Курильской гряды истребителей Су-35С. Машины заступили на опытно-боевое дежурство в аэропорту Ясный. При этом генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что спорные вопросы между государствами должны быть в итоге разрешены посредством мирного договора.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что правительство страны выражает России протест из-за размещенных на острове Итуруп Курильской гряды истребителей Су-35С. Его слова приводит РБК.

"Вопрос северных территорий должен быть решен, должен быть заключен мирный договор. На этом строится наша базовая политика", - подчеркнул Суга.

Ранее портал Sakhalin.info сообщал, что российские Су-35С заступили на опытно-боевое дежурство в аэропорту Ясный, что на острове Итуруп.

2 августа сенатор Виктор Озеров заявил, что Россия и Япония заняты формированием конкретных планов сотрудничества регионов и префектур. Он добавил, что участники специальной группы Совета Федерации посетят Японию в ходе осенней сессии.

До этого в Москве прошли переговоры руководителей МИД и Минобороны России и Японии в формате "2+2". Как отметил на пресс-конференции по итогам встречи министр обороны России Сергей Шойгу, Москва и Токио договорились продолжить консультации по линии Генеральных штабов. Кроме того, Россия и Япония будут укреплять связи в военно-морской области.