К выходным в Москву вернется жара

Со вторника, 7 августа, в Москве начнется небольшое похолодание до 20-25 градусов днем и до 8-13 градусов ночью. 30-градусная жара вернется в столичный регион к выходным.

К концу недели в столицу вернется 30-градусная жара, об этом пишет агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды Фобос.

В понедельник, 6 августа, будет жарко – до 28 градусов, возможны небольшие осадки. Во вторник начнется небольшое похолодание, которое продержится до четверга. Температура воздуха днем составит 20-25 градусов, ночью – 8-13 градусов.

"Такая температура вполне укладывается в рамки нормы", - подчеркнули в центре погоды.

В пятницу, 10 августа, в Россию начнут поступать теплые воздушные массы из Европы. Ночные температуры повысятся до 10-15 градусов, днем воздух прогреется до 29 градусов.