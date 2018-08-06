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Медведев заявил о "страшном конфликте" в случае вступления Грузии в НАТО

10:15
  • понедельник
  • 06 августа 2018

Вступление Грузии в НАТО может спровоцировать "страшный конфликт", заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он добавил, что военного столкновения 2008 года между Грузией и Южной Осетией вполне можно было избежать.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал возможность вступления Грузии в НАТО. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на эфир "Коммерсант ФМ".

"Это может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо", - сказал Медведев, добавив, что произошедший в 2008 году вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, в который также вступила Россия, "не был неизбежен" и его можно было предотвратить.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс делает все возможное для присоединения к нему Грузии. "Грузия обязательно станет членом нашей организации", - подчеркнул тогда Столтенберг.

22 июля стало известно, что министры иностранных дел Сирии и Южной Осетии подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между двумя странами. До этого Дамаск признал независимость Южной Осетии. В связи с этим в Грузии заявили о начали процесса разрыва дипотношений с Сирией.

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