Россияне не пострадали в результате землетрясения в Индонезии

Более 90 погибших и сотни пострадавших. На острове Ломбок в Индонезии возросло число жертв сильнейшего землетрясения. Из зоны бедствия эвакуируют тысячи людей. В результате сокрушительного удара стихии разрушены дома и дороги, нарушено электроснабжение. Мощные подземные толчки ощущались и на популярном среди туристов острове Бали.

На улицах Ломбока - одного самых популярных среди туристов островов Индонезии - крики, стоны и плач. В результате мощного землетрясения на архипелаге погибли десятки и пострадали сотни человек, передает "ТВ Центр". Разрушенных зданий - тысячи. Люди, уже почти сутки опасаясь повторных толчков, боятся заходить в дома. Тем более, что многим идти просто некуда. От жилья остались одни руины.

Индонезию сотрясли три подземных толчка. Самый мощный - почти семь баллов. Затем еще два десятка афтершоков. Эпицентр находился на глубине десяти километров рядом со столицей Ломбока, городом Матарам. Это густозаселённый район Индонезии. Только местных жителей - свыше 300 тысяч человек. Разрушения столь масштабные, что не хватает спасателей разбирать обломки. Люди в отчаянии просят о помощи, отправляя сообщения друзьям и знакомым.

От стихии пострадал и остров Бали. Землетрясение застало людей врасплох в гостиницах и торговых центрах. В панике посетители не могут сразу найти выход. Над головами ходуном ходят люстры. Обваливается облицовка потолков. В переполненной больнице трещины на стенах. В палатах много детей с переломами и ушибами. Под стационар врачам приходится обустраивать каждый свободный квадратный метр.

Землетрясение в считанные секунды поставило один из самых известных мировых центров туризма на грань гуманитарной катастрофы. Во многих районах нет связи и электричества. Из-за разрушенных мостов и дорог невозможно отправить продовольствие. Вертолетов для переброски грузов пострадавшим не хватает. Где возможно, людей эвакуируют катерами.

"Самая острая потребность - это лекарства, и особенно продукты быстрого приготовления. Их нужно много, потому что тысячи людей разбросаны по всему району", - заявил представитель Национального агентства по стихийным бедствиям Сутопо Пурво Нугрохо.

Перепуганные туристы из Франции, Италии, Голландии, Великобритании спешно пытаются выбраться из Индонезии. Многие добираются до аэропортов пешком, через разрушенные улицы. Около касс - толчея. Иностранцы стоят в очередях за билетами на любые рейсы до материка. Примерно тысяча отдыхающих, уже покинула острова.

По предварительным данным, среди российских туристов, а их на архипелаге не менее 6000 тысяч, пострадавших нет. На ликвидацию последствий землетрясения брошены все силы, в том числе армия и полиция.

"Ущерб огромный, число погибших и пострадавших может возрасти. Я приказал министрам усилить и как можно быстрее провести спасательные операции, контролировать регулярность авиарейсов, чтобы не было задержек, и туристы не испытывали проблем", - сказал президент Индонезии Джоко Видодо.

Последний раз такое разрушительное землетрясение архипелаг переживал в 2004 году. Тогда на островах погибли 168 тысяч человек.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".