Первая часть американских санкций против Ирана вступила в силу

Разорвав ядерную сделку с Ираном, США с сегодняшнего дня восстанавливают масштабные санкции против Тегерана. Пока ограничения касаются только автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами. Но это, как предупреждают в Вашингтоне, только начало.

Понедельник - день тяжелый. Но сегодня особенно остро это ощутили европейские компании, которые, по сути, стали заложниками конфронтации Вашингтона и Ирана.

С этого дня Тегеран ограничен в торговле золотом и другими ценными металлами, в поставках и приобретении алюминия, стали, угля, и даже в операциях с собственной валютой и американскими долларами. А значит, страдают и партнеры исламской республики.

Но обойти санкции не получится - настойчиво предостерегают европейцев американские сенаторы. В посольства Германии, Франции и Великобритании за океаном республиканцы отправили вот такое грозное послание (см. видео). Заверенное размашистыми подписями, оно выглядит почти как ультиматум, передает "ТВ Центр".

В письме, среди прочего, сенаторы Марко Рубио и Тед Круз выражают озабоченность в связи с тем, что европейские правительства могут разрабатывать планы, как обходить или подрывать санкции США. Такие попытки, считают авторы письма, следует рассматривать как "особенно тревожные". Любая попытка европейских компаний уклониться от действия санкций в отношении Ирана может заставить Конгресс потребовать от правительства США более серьезных мер давления. Это, в свою очередь, не будет хорошо воспринято в Европе.

Масштабные санкции в отношении Тегерана США, как и обещали, ввели в одностороннем порядке, тем самым нарушив условия иранской ядерной сделки. Страны Старого Света и Россия, которые выступали в ней посредниками, курс Белого дома не поддержали. Но Вашингтон стремится обуздать сопротивление Европы, чтобы наращивать давление на Иран. С 4 ноября прогнозируют новый виток санкций, которые ограничат исламскую республику в экспорте нефти. А это уже более серьезный удар по экономике. В нечестной борьбе хороши все средства, поэтому Вашингтон достал и свой любимый козырь - навязывание демократии. В Twitter госсекретарь США Майк Помпео, по сути, поощряет раздор внутри чужой страны.

"Мы крайне обеспокоены сообщениями о насилии иранского режима в отношении безоружных граждан. США поддерживают право иранского народа на протесты против коррупции и угнетения режима, не опасаясь репрессий. Мы призываем режим Ирана уважать права жителей своей страны", - написал он.

Убедительно ответить США в вопросе санкций пока смогла только Россия. С 5 августа Москва ввела пошлины на ряд американских товаров - это как ответ на ограничения поставок алюминия и стали со стороны Вашингтона в торговых войнах с Европой. Ставки на иностранные товары, аналоги которых производятся у нас, выросли до 40%. Только начальный ущерб США может составить 93 миллионов долларов. Это уже заставило задуматься американских сенаторов - нужно ли ужесточать ограничения в отношении Москвы. В преддверии парламентских дебатов те же самые республиканцы, которые пытаются диктовать условия Европе, вдруг стали нерешительны, пишет вашингтонская газета The Hill.

"Сенаторы сомневаются, является ли законодательство о санкциях единственным вариантом для США, чтобы заставить Россию скорректировать свою политику. Председатель комитета Сената США по внешним делам Боб Коркер заявил журналистам: "Мы наложили много санкций. Это вызвало много боли. Но русские по-прежнему делают то же самое, что делали, верно?" – говорится в материале под заголовком "Республиканцы в Сенате скептично настроены к ужесточению санкций в отношении России".

Кстати, именно сегодня - ровно четыре года, как Россия в ответ на санкции Запада ввела продовольственное эмбарго. Экономический эффект превзошел даже самые смелые ожидания - политика импортозамещения позволила ускорить рост отечественного производства. А вот европейские фермеры, наоборот, терпят убытки и просят власти о финансовой поддержке.

Борис Иванин, "ТВ Центр".