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ЦБ выпустил в обращение монеты с Волком и Зайцем из "Ну, погоди!"

11:56
  • понедельник
  • 06 августа 2018

Центробанк объявил о выпуске памятных монет, посвященных мультфильму "Ну, погоди!", на которых изображены сцены с Волком и Зайцем. Новые монеты выпустят в честь юбилея легендарного мультфильма. В следующем году ему исполняется 50 лет.

Центробанк представил юбилейные монеты, посвященные одному из самых популярных советских мультфильмов – "Ну, погоди!"

Заяц и Волк изображены на обратной стороне каждой монеты, передает "ТВ Центр". 25-рублевая будет выпущена в цветном и обычном оформлении. Еще появится трёхрублевая монета - она будет представлять особый интерес для коллекционеров - ведь её отчеканят из серебра тиражом всего в три тысячи экземпляров. Новые монеты выпустят в честь юбилея легендарного мультфильма. В следующем году ему исполняется 50 лет.

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Монета "Ну, погоди!"
Монета "Ну, погоди!"
Монета "Ну, погоди!"
Монета "Ну, погоди!"
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