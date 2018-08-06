ЦБ выпустил в обращение монеты с Волком и Зайцем из "Ну, погоди!"

Центробанк объявил о выпуске памятных монет, посвященных мультфильму "Ну, погоди!", на которых изображены сцены с Волком и Зайцем. Новые монеты выпустят в честь юбилея легендарного мультфильма. В следующем году ему исполняется 50 лет.

Центробанк представил юбилейные монеты, посвященные одному из самых популярных советских мультфильмов – "Ну, погоди!" Заяц и Волк изображены на обратной стороне каждой монеты, передает "ТВ Центр". 25-рублевая будет выпущена в цветном и обычном оформлении. Еще появится трёхрублевая монета - она будет представлять особый интерес для коллекционеров - ведь её отчеканят из серебра тиражом всего в три тысячи экземпляров. Новые монеты выпустят в честь юбилея легендарного мультфильма. В следующем году ему исполняется 50 лет.