Побег малыша из детсада в Вологде попал на видео

В Вологде побег малыша в подгузнике из детсада попал на видео. Воспитатель, которая через несколько минут выбежала на поиски, ребёнка не нашла. Спустя некоторое время маленького беглеца вернули случайные прохожие.Следственный комитет инициировал проверку.

Следственный комитет Вологды проводит проверку после побега из детского сада ребёнка, ему всего полтора года. Инцидент, который привлёк внимание правоохранителей, произошёл ещё в начале прошлого месяца, однако видео было опубликовано только сейчас, передает "ТВ Центр".

На кадрах видно, как ребёнок, одетый в подгузник, в одиночестве выходит на проезжую часть двора. Ненадолго останавливается, и, выбрав направление, удаляется. На видео также попала воспитатель, которая через несколько минут выбежала на поиски. Но ребёнка она не нашла. Спустя некоторое время маленького беглеца вернули случайные прохожие.

Малыш не пострадал, а возмущённые родители обратились с жалобой в надзорные органы. В частном дошкольном учреждении сообщили, что педагога уже уволили, и сейчас занимаются ужесточением контроля за своими сотрудниками.