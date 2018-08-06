Опубликовано видео взрыва дрона во время выступления Мадуро

В интернете опубликована видеозапись, на которой виден момент взрыва дрона во время попытки покушения на главу Венесуэлы Николаса Мадуро. Организаторы покушения использовали два дрона, начиненных взрывчаткой C4. На каждом летательном аппарате было около килограмма взрывчатого вещества.

В МВД Венесуэлы рассказали новые подробности покушения на Николаса Мадуро, передает "ТВ Центр". Атаку на президента удалось предотвратить благодаря спецоборудованию охраны, с помощью которого удалось не только обнаружить начинённые взрывчаткой беспилотники, но и успешно их дезориентировать.

В итоге один из летательных аппаратов рванул достаточно далеко от трибуны, где находился глава боливарианской республики. Другой - врезался в здание. Между тем, в Сети появилось видео, снятое, как утверждается, как раз во время парада в центре Каракаса. На кадрах, момент взрыва того самого дрона.

Уже установлено, что каждый из беспилотников нёс примерно по килограмму взрывчатого вещества. По подозрению в причастности к преступлению задержаны шесть человек. Ответственность за атаку взяла на себя венесуэльская оппозиционная группировка. Покушение на Николаса Мадуро - потрясло не только латиноамериканское государство, но и весь мир. Нападение решительно осудили многие страны, в том числе и Россия.