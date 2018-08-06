ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Поморье младшим школьникам незаконно прочитали Гоголя и Толстого

10:43
  • понедельник
  • 06 августа 2018

В Архангельске прокуратура выявила, что учащимся начальных классов незаконно прочли отрывки из произведений Гоголя, Толстого, Горького и Есенина. Проверка показала, что это не соответствовало возврату и интересу младших школьников.

В Архангельске ученикам начальных классов незаконно прочитали отрывки из произведений русских классиков и показали фрагменты из мюзикла "Чикаго", сообщает "Интерфакс".

Сообщается, что для младших школьников в рамках мастер-класса "Характер и я", проведенного студентами Архангельского музыкального колледжа, были прочитаны монологи из повести Н.В. Гоголя "Невский проспект", пьесы М. Горького "На дне", повести Л.Н. Толстого "Крейцерова соната", поэмы С.А. Есенина "Черный человек". Также были показаны акробатические этюды, фрагмент из мюзикла "Чикаго".

"Проверка показала, что эти выступления для учащихся начальной школы не соответствовали их возрасту, интересам и потребностям", - рассказали в прокуратуре.

По результатам проверки руководителю колледжа и департаменту образования Архангельска внесены представления, а специалисту по связям с общественностью колледжа объявлен выговор.

Читайте также:
Главное сегодня
Школьники
Школьники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100