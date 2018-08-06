В Поморье младшим школьникам незаконно прочитали Гоголя и Толстого

В Архангельске прокуратура выявила, что учащимся начальных классов незаконно прочли отрывки из произведений Гоголя, Толстого, Горького и Есенина. Проверка показала, что это не соответствовало возврату и интересу младших школьников.

В Архангельске ученикам начальных классов незаконно прочитали отрывки из произведений русских классиков и показали фрагменты из мюзикла "Чикаго", сообщает "Интерфакс".

Сообщается, что для младших школьников в рамках мастер-класса "Характер и я", проведенного студентами Архангельского музыкального колледжа, были прочитаны монологи из повести Н.В. Гоголя "Невский проспект", пьесы М. Горького "На дне", повести Л.Н. Толстого "Крейцерова соната", поэмы С.А. Есенина "Черный человек". Также были показаны акробатические этюды, фрагмент из мюзикла "Чикаго".

"Проверка показала, что эти выступления для учащихся начальной школы не соответствовали их возрасту, интересам и потребностям", - рассказали в прокуратуре.

По результатам проверки руководителю колледжа и департаменту образования Архангельска внесены представления, а специалисту по связям с общественностью колледжа объявлен выговор.