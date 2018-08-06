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На Крымском мосту установлен новый рекорд трафика

10:55
  • понедельник
  • 06 августа 2018

В воскресенье, 5 августа, на Крымском мосту был установлен новый рекорд трафика. За сутки в обе стороны проехали более 32 тысяч автомобилей. При этом с начала августа среднесуточная интенсивность движения там превысила 28 тысяч транспортных средств.

На Крымском мосту 5 августа был установлен новый рекорд интенсивности движения, сообщает РИА "Новости".

В обе стороны за сутки проехали более 32 тысяч автомобилей, предыдущим рекордом была 31511. При этом в инфоцентре "Крымский мост" отметили, что с начала августа среднесуточная интенсивность движения превысила 28 тысяч транспортных средств.

Всего же с момента открытия моста по нему проехали более 1,584 миллиона автомобилей.

Ранее в Министерстве транспорта отчитались о строительстве железнодорожной части Крымского моста. Возведены уже 93 из 307 опор, при этом из 160 тысяч тонн металлических пролетов собраны 105. Общую готовность оценивают в 80 процентов. Автомобильная часть Крымского моста была запущена 16 мая 2018 года. 

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