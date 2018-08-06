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Глава МЧС потребовал обеспечить соблюдение безопасности в школах

11:26
  • понедельник
  • 06 августа 2018

Глава МЧС Евгений Зиничев потребовал в полной мере контролировать соблюдение требований безопасности в образовательных учреждениях. Он подчеркнул, что это касается как подготовки персонала, так и инженерных систем защиты. Все проверочные мероприятия должны быть завершены к 27 августа.

В преддверии нового учебного года глава Министерства чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев потребовал проконтролировать соблюдение требований безопасности в образовательных учреждениях. Его слова приводит ТАСС.

"Миллионы наших детей [будут обучаться] в учебных заведениях по всей стране, и наша общая задача - обеспечить их безопасность", - подчеркнул Зиничев в ходе селекторного совещания, добавив, что это касается как подготовки персонала, так и функционирования инженерных систем защиты.

Министр также отметил, что все проверочные мероприятия должны быть завершены к 27 августа, а на период с 1 сентября по 1 октября запланирован месячник безопасности.

Ранее в Архангельске прокуратура выявила, что учащимся начальных классов незаконно прочли отрывки из произведений Николая Гоголя, Льва Толстого, Максима Горького и Сергея Есенина. Проверка показала, что это не соответствовало возврату и интересу младших школьников.

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