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В США скончалась звезда ситкомов Шарлотта Рэй

11:31
  • понедельник
  • 06 августа 2018

Американская актриса Шарлотта Рэй умерла в США в возрасте 92 лет. Ранее сообщалось, что у нее был диагностирован рак.

В США скончалась американская актриса Шарлотта Рэй, об этом сообщает Fox News.

Актриса умерла у себя дома в Лос-Анджелесе на 93-м году жизни. Причина смерти не уточняется, но ранее стало известно, что у Рэй был диагностирован рак.

Рэй наиболее известна по ситкомам "Различные ходы" и "Факты из жизни". Она была дважды номинирована на премию "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана (в 1975 году за "Королеву бала", в 1982 году за "Факты из жизни").

Актриса также снялась в таких фильмах как "Не шутите с Зоханом", "Нигде", "Рики и Флэш", "Волосы", а также сериалах "Милые обманщицы" и "Скорая помощь".

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