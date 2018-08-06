Сенатор Рэнд Пол: у США и России общие проблемы и общие задачи

В ходе встречи с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым американский сенатор Рэнд Пол заявил, что США заинтересованы в более тесных контактах с Россией, так как у двух стран общие проблемы и общие задачи. Он добавил, что решать их можно в том числе через парламентские отношения.

Сенатор Соединенных Штатов Рэнд Пол встретился с главой комитета Совета Федерации России по международным делам Константином Косачевым. В ходе беседы Пол выразил надежду на более тесные контакты двух стран, пишет ТАСС.

"Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с Россией, особенно с законодательными органами. У нас общие проблемы, общие задачи, мы находимся в непосредственной близости от горячих точек", - подчеркнул Пол.

Американский сенатор также добавил, что вопросы, касающиеся двух стран, должны обсуждаться откровенно и открыто, так что имеет смысл налаживать в том числе и парламентские отношения.

Ранее стало известно, что в Государственный департамент вызвали временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова. По словам главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства, это связано с "попытками Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раскола в Штатах".

5 августа президент страны Дональд Трамп заявил, что в дела США вмешиваются Россия, Китай и, возможно, КНДР.