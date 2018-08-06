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Киев задумался о прекращении железнодорожного сообщения с Россией

12:17
  • понедельник
  • 06 августа 2018

Украинские власти могут прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Авиасообщение между странами было прервано в 2015 году.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян вновь предложил прекратить железнодорожное сообщение с Россией, сообщает "Интерфакс".

Политик уже выступал с подобной инициативой в 2017 году. В свою очередь ПАО "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") заявило, что не получало никаких предписаний властей относительно отмены перевозок пассажиров между Украиной и Россией. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины также не рассматривал этот вопрос.

Авиасообщение между Россией и Украиной было прервано в 2015 году.

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