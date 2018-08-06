Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Аникеев вышел на свободу

Лидеру хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву пересчитали срок наказания с учетом содержания его под стражей, в связи с чем он был выпущен на свободу. Ранее в июле в силу вступил закон, по которому один день в следственном изоляторе засчитывается за 1,5 дня в воспитательной колонии или исправительной колонии общего режима.

Глава хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев, ранее осужденный за неправомерный доступ к компьютерной информации, вышел на свободу. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Аникеев стал одним из первых, которому по новому закону администрация СИЗО пересчитала срок наказания с учетом содержания его под стражей, в связи с чем он уже освобожден", - рассказал адвокат Руслан Коблев, добавив, что защита отозвала апелляционную жалобу на отказ Лефортовского суда освободить Аникеева условно-досрочно.

Отмечается, что по новому закону, который вступил в силу 3 июля и внес поправки в 72 статью Уголовного кодекса, один день в следственном изоляторе теперь засчитывается за 1,5 дня в воспитательной колонии или исправительной колонии общего режима.

В июле 2017 года Московский городской суд приговорил Аникеева к двум годам колонии общего режима. В окончательном обвинении фигурировали шесть эпизодов неправомерного доступа к компьютерной информации, в том числе взлом почты пресс-секретаря председателя правительства Натальи Тимаковой, заместителя начальника управления по внутренней политике администрации президента Тимура Прокопенко, телеведущего Дмитрия Киселева, помощника президента Андрея Белоусова и сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова.