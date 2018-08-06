МИД Украины опротестовал поездку Путина в Херсонес

В МИД Украины выразили протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым, которая состоялась 4 августа. В ведомстве в очередной раз напомнили, что считают этот визит и любые другие поездки российских чиновников в регион "грубым нарушением госсуверенитета Украины".

Министерство иностранных дел Украины в понедельник выразило протест Москве в связи с поездкой Владимира Путина в Крым.

"Украина считает упомянутый визит, как и другие так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении на сайте украинского дипведомства.

4 августа Путину в Севастополе представили проект создания крупного культурного комплекса в Крыму, который объединит музей, театр и хореографическое училище. В ходе своей поездки президент также побывал на открытии международного фестиваля "Опера в Херсонесе".