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Мать сестер Хачатурян намерена бороться за их освобождение

13:00
  • понедельник
  • 06 августа 2018

Мать трех сестер Хачатурян, которые убили своего отца, не считает своих дочерей виновными и намерена бороться за их освобождение. На данный момент девочки находятся в СИЗО.

Аурелия Дундук, мать трех сестер Хачатурян, которые убили своего отца, не считает девочек виновными в смерти, передает РИА Новости.

"Я не считаю их виновными, и будем бороться до конца", - сказала женщина в эфире радио "Комсомольская правда".

Убийство произошло 27 июля. В подъезде жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. По данным следствия, мужчину убили три его дочери - 17, 18 и 19 лет.

В ходе допроса девушки признали вину и заявили, что отец долгое время их истязал. По словам соседей, погибший производил впечатление психически неуравновешенного агрессивного человека.

2 августа Останкинский суд Москвы арестовал всех трех сестер. Им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

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