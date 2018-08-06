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В Калининграде арестовали сотрудника ФСИН по подозрению в избиении заключенного

12:57
  • понедельник
  • 06 августа 2018

Заместителя начальника отдела безопасности колонии номер девять Калининградской области арестован и помещен под стражу. Его подозревают в избиении заключенного. Уголовное дело было возбуждено в марте 2018 года.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили об аресте заместителя начальника отдела безопасности колонии номер девять Калининградской области, который подозревается в избиении заключенного. Об этом пишет ТАСС.

"Сотрудник ФСИН сначала был задержан в качестве подозреваемого, а затем ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в СК.

Ранее стало известно, что замначальника отдела безопасности колонии номер девять в Калининградской области подозревается в избиении осужденного. Уголовное дело было возбуждено в марте 2018 года. В настоящее время продолжаются следственные действия. Назначен ряд судебных экспертиз, производятся допросы свидетелей.

3 августа генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что обстановка, сложившаяся в учреждениях ФСИН, требует немедленного прокурорского вмешательства. В связи с этим, в частности, будут проведены доскональный анализ жалоб, а также ревизия материалов об отказе в возбуждении уголовных дел "о недозволенных методах воздействия" в учреждениях ФСИН.

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