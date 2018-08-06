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Грузовик опрокинулся и загорелся в центре Москвы

13:07
  • понедельник
  • 06 августа 2018

В центре Москвы на Садовом кольце опрокинулся и загорелся грузовик. В результате ДТП, предварительно, никто не пострадал.

На Садовом кольце опрокинулся и загорелся грузовик, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения.

Инцидент произошел на внутренней стороне Садового кольца в районе Мясницкой улицы. В ЦОДД рассказали, что загоревшийся грузовик потушили. В результате ДТП никто не пострадал.

В связи с аварией движение по левому рядом по Мясницкой улицы и на четырех рядах Садового кольца затруднено.

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