Грузовик опрокинулся и загорелся в центре Москвы

В центре Москвы на Садовом кольце опрокинулся и загорелся грузовик. В результате ДТП, предварительно, никто не пострадал.

На Садовом кольце опрокинулся и загорелся грузовик, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения.

Инцидент произошел на внутренней стороне Садового кольца в районе Мясницкой улицы. В ЦОДД рассказали, что загоревшийся грузовик потушили. В результате ДТП никто не пострадал.

В связи с аварией движение по левому рядом по Мясницкой улицы и на четырех рядах Садового кольца затруднено.