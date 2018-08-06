Решение о распределении налогов самозанятых будет принято Минфином в сентябре

Минфин примет решение о распределении налогов самозанятых граждан в сентябре. К этому времени законопроект будет доработан и вынесен на обсуждение. В частности, будет решаться вопрос, в какие именно фонды начнут распределяться средства.

Глава департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Алексей Сазанов сообщил, что окончательное решение о распределении налогов самозанятых граждан будет приниматься в сентябре. Его слова приводит ТАСС.

"Надо обсуждать, нужно ли вообще что-то перечислять в Пенсионный фонд или вся сумма налогов от самозанятых будет направляться в Фонд обязательного медицинского страхования", - отметил Сазанов.

Он также добавил, что в сентябре законопроект будет окончательно доработан и размещен для обсуждения.

Ранее стало известно, что Министерство финансов подготовило концепцию налога на профессиональный доход для самозанятых. Согласно документу, новый сбор для этой категории граждан предлагается установить на уровне 2,5–4,5 процента от выручки в зависимости от того, кому оказывались услуги.