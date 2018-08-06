Россия возглавляет медальный зачет ЧЕ-2018 по летним видам спорта

Сборная России лидирует в общекомандном зачете на ЧЕ-2018 по летним видам спорта. Россияне завоевали 22 медали - 11 золотых, шесть серебряных и пять бронзовых. Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине.

Сборная России уверенно лидирует на первом в истории Объединённом чемпионате Европы по летним видам спорта, возглавляя общий зачет, передает "ТВ Центр".

В копилке России - уже 22 медали. И половина из них - высшего достоинства. Сегодня своё второе золото на этом чемпионате, но уже в сольной технической программе, завоевала синхронистка Светлана Колесниченко.

Отмечу, в водных видах спорта у россиян выдающиеся успехи. Накануне лучший результат на стометровке брассом показала наша Юлия Ефимова. На дистанции 50 метров на спине серебро взяла Анастасия Фостикова. Второе место в эстафете вольным стилем у мужской сборной. Нет равных нашим спортсменам и на велотреке. Чемпионкой Европы в личном спринте стала Дарья Шмелёва. В гимнастике - сразу две награды - серебро в опорном прыжке и бронзу на брусьях - завоевала 18-летняя Ангелина Мельникова.