Путин потребовал завершить строительство онкоцентра в Тюмени

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Тюменской области Александром Моором потребовал нарастить усилия, чтобы завершить строительство онкологического центра.

В понедельник в Ново-Огарёве Владимир Путин провел рабочую встречу с исполняющим обязанности губернатора Тюменской области Александром Моором, передает "ТВ Центр".

Руководитель региона доложил президенту о социально-экономической ситуации в области. Глава государства, в частности, подробно интересовался процессом создания крупного медицинского комплекса в Тюмени. Его строительство началось более десяти лет назад. Уже готово шесть объектов, в том числе радиологический центр и федеральная клиника нейрохирургии. В ближайшее время будет введен в эксплуатацию новый перинатальный центр.

Путин: Александр Викторович, как ваш "Медицинский город"?

Моор: Развивается, строим.

Путин: Вы его строите с 2007 года?

Моор: С 2007 года, двигаемся. Это все здания, расположенные на едином земельном участке, комплексно связанные единой инфраструктурой. Часть из них уже построена.

Путин: У вас шесть объектов построено и ещё два строятся?

Моор: Да. У нас в этом же проекте реализуется частный проект – центр "Мать и дитя". И мы построили три дома, где будет предоставляться жильё для работников: врачей и среднего медицинского персонала. И после вашего послания Федеральному собранию Минфин сам на нас вышел, поскольку стоит задача по онкологии, а наш проект в высокой степени готовности.

Путин: Источники надо поискать. Объект надо заканчивать – это совершенно точно.