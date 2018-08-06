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Косачев: вмешательства Москвы в американские выборы не было и не будет

14:49
  • понедельник
  • 06 августа 2018

Россия не вмешивалась в американские выборы в 2016 году, и не собирается этого делать в ходе нынешней кампании по выборам в Конгресс США, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Так он прокомментировал итоги встречи с американским сенатором Рэндом Полом в Москве.

Двусторонние отношения Москвы и Вашингтона в понедельник в Совете Федерации обсудили российские парламентарии с коллегами из США, передает "ТВ Центр".

Это уже второй визит американских сенаторов за последние полтора месяца. В повестке встречи - ключевые международные темы, в том числе ситуация вокруг Сирии, Ирана и КНДР. Нашу делегацию возглавляет председатель комитета верхней палаты по международным делам Константин Косачёв, американскую - сенатор-республиканец Рэнд Пол. Обсудили и антироссийские санкции.

"Важен любой такой контакт в условиях отсутствия системного диалога между нашими парламентами. Конечно, это особенно ценно в условиях, когда усилиями других американских политиков любые контакты с российскими политиками переведены в разряд токсичных. Было бы любопытно обменяться идеями о дальнейшем развитии наших двусторонних отношений в различных областях в условиях американского санкционного давления. Санкции этим отношениям, безусловно, мешают, но они эти отношения никоим образом не прекращают", - заявил председатель комитета Совфеда по международным делам.

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