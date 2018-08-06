Собянин продолжил серию встреч с избирателями в качестве кандидата в мэры

Развитие столичной промышленности и улучшение экологии города обсудил в понедельник кандидат на пост мэра Москвы Сергей Собянин с коллективом научно-производственного центра автоматики и приборостроения. Действующий глава города отметил вклад центра в экономику Москвы, а также поблагодарил сотрудников за отличную работу. В ходе встречи Собянин поделился планами по развитию высокотехнологичных предприятий и ответил на самые актуальные вопросы.

Кандидат Сергей Собянин в рамках агитационной кампании в преддверии выборов мэра Москвы встретился с коллективом ФГУП "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. академика Н.А. Пилюгина", передает TVC.RU.

"Мы сохраняем промышленность Москвы, поддерживаем ее, но всегда ставим условия. Два условия. Первое условие - чтобы хорошая экология была. Это очень важно. И, второе, чтобы платили достойную зарплату. Развита система льгот, налоговых: на имущество, на землю, на прибыль предприятий", - сказал Собянин.

Он отметил вклад ФГУП "НПЦАП" в развитие экономики города, ответственное отношение руководства к сохранению благополучной экологической ситуации в столице и выразил надежду, что предприятие будет развиваться дальше.

"Было много разных идей по поводу вывода предприятий из Москвы. Считаю, что Москва без промышленности другим городом будет. Важно сохранить высокотехнологичные предприятия, потому что сразу же рядом и наука, конструкторские бюро, научно-исследовательские институты. Без производства, мы по сути дела останемся без фундамента экономики", - заявил Собянин.

Научно-производственный центр занимается разработкой и производством систем управления для ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов. Предприятие находится в ведомственном подчинении госкорпорации "Роскосмос".

Встречи кандидата с трудовыми коллективами предприятий города в рамках агитационной кампании будут проходить регулярно. Первая такая встреча состоялась на фабрике по изготовлению мороженого.