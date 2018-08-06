ЕС заблокирует действие санкций США против Ирана на своей территории

ЕС 7 августа заблокирует на своей территории действие санкций Соединенных Штатов в отношении Ирана. Это будет осуществлено через специальный регламент. При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и главы МИД Франции, Великобритании и Германии в совместном заявлении выразили сожаление по поводу возобновление американских санкций и вновь обозначили приверженность СВПД.

Официальный представитель Европейской комиссии Мина Андреева сообщила, что 7 августа будет активирован блокирующий регламент Евросоюза, который призван защитить европейские страны от санкций США против Ирана. Об этом пишет ТАСС.

Вместе с тем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и главы МИД Франции, Великобритании и Германии выпустили совместное заявление, в котором выражается сожаление по поводу возобновление американских санкций в отношении Ирана.

Министры также отметили, что Совместный всеобъемлющий план действий все еще актуален, более того – он обеспечивает мирный характер иранской ядерной программы.

6 августа Вашингтон восстановил масштабные санкции против Тегерана. Пока ограничения касаются только автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами.

Ранее государственный секретарь Майк Помпео заявил, что Штаты продолжат неукоснительно соблюдать санкции в отношении Ирана, более того - они могут стать еще жестче. Главным условием улучшения ситуации Помпео назвал смену Ираном своего политического курса. Только тогда, подчеркнул госсекретарь, Дональд Трамп будет открыт для диалога.

Штаты объявили о выходе из подписанной в 2015 году сделки с Ираном 8 мая. В документе обозначалось, что Тегеран сворачивает ядерные разработки в обмен на снятие ограничений. При этом в Белом доме заявили, что санкционное давление на Тегеран может быть усилено - в особенности это касается экспорта Ираном нефти.

В ответ на это президент Ирана Хасан Роухани заявил, что остановить экспорт нефти из его страны невозможно, более того - Тегеран всегда имеет множество ответов на агрессивные действия Вашингтона.