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Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Индонезии

14:13
  • понедельник
  • 06 августа 2018

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями из-за сильного землетрясения на острове Ломбок.

Российский президент Владимир Путин направил соболезнования своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с разрушительным землетрясением на острове Ломбок. Сообщение размещено на сайте Кремля.

Кроме того, Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на острове Ломбок 5 августа. По последним данным, в результате подземных толчков 91 человек погиб на острове Ломбок и еще двое - на Бали, больше 200 получили травмы. Россияне не пострадали.

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Землетрясение в Индонезии
Землетрясение в Индонезии
Владимир Путин
Владимир Путин
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