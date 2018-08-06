Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Индонезии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями из-за сильного землетрясения на острове Ломбок.

Российский президент Владимир Путин направил соболезнования своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с разрушительным землетрясением на острове Ломбок. Сообщение размещено на сайте Кремля.

Кроме того, Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на острове Ломбок 5 августа. По последним данным, в результате подземных толчков 91 человек погиб на острове Ломбок и еще двое - на Бали, больше 200 получили травмы. Россияне не пострадали.