Роскосмос готовит ФЦП по созданию сверхтяжелой ракеты

Как сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, госкорпорация начала подготовку к созданию федеральной целевой программы по производству ракеты сверхтяжелого класса. Она должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза. Соответствующую инфраструктуру на космодроме "Восточный" начнут строить в 2026 году.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что государственная корпорация начала подготовку к созданию федеральной целевой программы по производству ракеты сверхтяжелого класса. Об этом пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Роскосмос заказал разработку эскиза сверхтяжелой ракеты стоимостью 1,6 миллиарда рублей. Она должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза. Строить для новой ракеты-носителя инфраструктуру на космодроме "Восточный" начнут в 2026 году.

2 августа сообщалось, что контракт на строительство второй очереди космодрома "Восточный" будет подписан в конце августа, а сами работы начнутся в сентябре.

18 июля президент России Владимир Путин заявил, что Роскосмос должен добиться прорывных успехов в освоении космоса и укрепить свои позиции на международной арене. Также глава государства подчеркнул необходимость диверсификации ракетно-космической отрасли.