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Суд рассмотрит встречный иск Петросяна к Степаненко 13 августа

15:26
  • понедельник
  • 06 августа 2018

Хамовнический суд отложил на 13 августа процесс по разводу и разделу имущества между юмористом Евгением Петросяном и Еленой Степаненко.

Суд в Москве отложил рассмотрение дела о разводе и разделе имущества юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна, передает "Интерфакс".

"Рассмотрение дело отложено на 13 августа в связи с принятием в производство встреченного иска, заявленного ответчиком", - сообщил представитель суда.

Ранее сообщалось, что Степаненко попросила Хамовнический суд расторгнуть брак с Петросяном и взыскать с него более 80% совместно нажитого имущества.

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