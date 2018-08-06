Суд рассмотрит встречный иск Петросяна к Степаненко 13 августа

Хамовнический суд отложил на 13 августа процесс по разводу и разделу имущества между юмористом Евгением Петросяном и Еленой Степаненко.

Суд в Москве отложил рассмотрение дела о разводе и разделе имущества юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна, передает "Интерфакс".

"Рассмотрение дело отложено на 13 августа в связи с принятием в производство встреченного иска, заявленного ответчиком", - сообщил представитель суда.

Ранее сообщалось, что Степаненко попросила Хамовнический суд расторгнуть брак с Петросяном и взыскать с него более 80% совместно нажитого имущества.