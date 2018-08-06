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Правительство утвердило концепцию наследия ЧМ-2018

15:34
  • понедельник
  • 06 августа 2018

Как сообщила вице-премьер правительства России Ольга Голодец, концепция наследия ЧМ-2018 утверждена кабинетом министров. Ее уже подписал председатель кабмина Дмитрий Медведев. Ранее соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин.

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец сообщила об утверждении кабинетом министров концепции наследия Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом пишет ТАСС.

Голодец подчеркнула, что документ уже подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым. Она также напомнила, что на совещании в Калининграде в конце июля президент России Владимир Путин поручил правительству окончательно доработать соответствующую концепцию.

Ранее Путин заявил, что поддержка государством объектов ЧМ-2018 продлится пять лет. По словам президента, к 2024 году они должны быть самодостаточны и стать центрами развития общественной, деловой и культурной жизни. При этом Министерству спорта было поручено доложить о механизмах и сроках передачи регионам тренировочных полей и стадионов.

3 августа Путин подписал закон, разрешающий безвизовый въезд в Россию по паспорту болельщика - FAN ID - до конца 2018 года.

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