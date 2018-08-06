Американский сенатор рассказал о санкционной истерии в США

Сенатор из США Рэнд Пол пообещал, что будет выступать против попыток своих коллег ввести санкции против России без одобрения президента страны Дональда Трампа. По его словам, в Соединенных Штатах наблюдается санкционная истерия.

Американский сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол заявил, что выступает против попыток своих коллег ввести санкции в отношении России без одобрения президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

"В США сейчас санкционная истерика. Я представляю меньшинство. Все демократы сейчас счастливы, что вводятся санкции. Они стараются пойти в обход Трампа при введении санкций. Я могу сказать вам, что постараюсь не позволить им это провести с легкостью", - отметил сенатор на встрече с российскими парламентариями в Госдуме.

Он также пообещал сделать все возможное, чтобы российские парламентарии смогли приезжать в США. "Первый шаг, который мы должны сделать и я постараюсь этим заняться, чтобы вы [парламентарии] могли свободно приезжать в нашу страну. Я постараюсь сделать все что в моих полномочиях, чтобы улучшить ситуацию", — заявил Пол.

В Москве 6 августа российские парламентарии встречаются с делегацией сенаторов США. В нее помимо Пола вошли член Сената законодательного собрания штата Техас Дон Хаффайнс и президент Института Катона Питер Геттлер.