Рядом с аэропортом Болоньи взорвался бензовоз

На объездной магистрали вблизи аэропорта Болоньи прогремел взрыв. Как сообщили в Twitter воздушной гавани, на работе аэропорта происшествие не сказалось, рейсы следуют по расписанию. Инцидент стало результатом ДТП - бензовоз взорвался после столкновения с автовозом.

Вблизи аэропорта Болоньи взорвался бензовоз. Об этом сообщили в Twitter воздушной гавани итальянского города.

"Мощный взрыв произошел на автомагистрали в Болонье. Аэропорт не задет, рейсы следуют по расписанию", - говорится в сообщении.

Бензовоз взорвался после столкновения с автовозом. Пламя распространилось на автомобили, находившиеся в дилерских центрах. Как сообщили местные СМИ, в результате взрыва и пожара пострадали не менее 20 человек.