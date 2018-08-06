Рядом с аэропортом Болоньи взорвался бензовоз

На объездной магистрали вблизи аэропорта Болоньи прогремел взрыв. Как сообщили в Twitter воздушной гавани, на работе аэропорта происшествие не сказалось, рейсы следуют по расписанию. Инцидент стало результатом ДТП - бензовоз взорвался после столкновения с автовозом.
Вблизи аэропорта Болоньи взорвался бензовоз. Об этом сообщили в Twitter воздушной гавани итальянского города.
Huge #explosion on the #Bologna motorway, #Bologna airport is not involved, flights are running regularly— Aeroporto di Bologna (@BLQairport) 6 августа 2018 г.
"Мощный взрыв произошел на автомагистрали в Болонье. Аэропорт не задет, рейсы следуют по расписанию", - говорится в сообщении.
Бензовоз взорвался после столкновения с автовозом. Пламя распространилось на автомобили, находившиеся в дилерских центрах. Как сообщили местные СМИ, в результате взрыва и пожара пострадали не менее 20 человек.