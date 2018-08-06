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Рядом с аэропортом Болоньи взорвался бензовоз

16:18
  • понедельник
  • 06 августа 2018

На объездной магистрали вблизи аэропорта Болоньи прогремел взрыв. Как сообщили в Twitter воздушной гавани, на работе аэропорта происшествие не сказалось, рейсы следуют по расписанию. Инцидент стало результатом ДТП - бензовоз взорвался после столкновения с автовозом.

Вблизи аэропорта Болоньи взорвался бензовоз. Об этом сообщили в Twitter воздушной гавани итальянского города. 

"Мощный взрыв произошел на автомагистрали в Болонье. Аэропорт не задет, рейсы следуют по расписанию", - говорится в сообщении.

Бензовоз взорвался после столкновения с автовозом. Пламя распространилось на автомобили, находившиеся в дилерских центрах. Как сообщили местные СМИ, в результате взрыва и пожара пострадали не менее 20 человек.  

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Взрыв бензовоза возле аэропорта Болоньи, Италия
Взрыв бензовоза возле аэропорта Болоньи, Италия
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