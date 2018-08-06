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Глава Минстроя: россияне не почувствуют влияния роста НДС на тарифы ЖКХ

16:59
  • понедельник
  • 06 августа 2018

Глава Минстроя России Владимир Якушев заявил, что повышение НДС может повлиять на тарифы на коммунальные услуги, однако не даст дополнительной финансовой нагрузки на граждан.

Повышение НДС не принесет дополнительной финансовой нагрузки на граждан. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу Минстроя Владимира Якушева.

"Мы сейчас как раз проводим соответствующие процедуры с министерством экономического развития - как повышение НДС повлияет на услуги, но если вы конкретно задаете вопрос, коснется ли это граждан, то мы с вами знаем, что граждане у нас защищены ростом платы", - сказал он.

По словам Якушева, если даже НДС и скажется на тарифах на коммунальные услуги, то "граждан зря беспокоить не нужно". 

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