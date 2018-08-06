Скончалась мать Владимира Винокура

Артист Владимир Винокур сообщил, что его мать Анна Юльевна скончалась на 97-м году жизни. Юморист написал об этом в своем Instagram.

Мать артиста Владимира Винокура Анна Юльевна скончалась на 97-м году жизни. Об этом сообщил сам юморист в своем Instagram.

"Дорогая мамочка! Люблю тебя! И буду любить тебя всегда! Прощай, родная!", - написал 70-летний артист.

С ней также попрощалась дочь юмориста Анастасия Винокур, сообщает РИА Новости.

"Прощай, наша королева Анна… Ты прожила долгую, интересную и очень красивую жизнь! Покойся с миром! Всегда будем любить и помнить", — отметила она в Instagram.

Анна Винокур родилась в 1922 году. Она всю жизнь работала учителем русского языка и литературы.

В 1995 году не стало отца Владимира Винокура - Натана Львовича. В 2010 году скончался старший брат Народного артиста России, бизнесмена Бориса Винокура.