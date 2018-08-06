В результате взрыва у аэропорта Болоньи погиб человек, еще 55 пострадали

Число пострадавших в результате взрыва химикатов на эстакаде на окраине итальянского города Болонья возросло до 55 человек. 14 из них находятся в тяжелом состоянии. Известно об одном погибшем.

В Италии на окраине города Болонья 55 человек пострадали в результате взрыва химикатов на автостраде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал RAI-24.

Из них 14 человек находятся в тяжелом состоянии. Еще один погиб.

Согласно данным газеты Republicca, к взрыву привело столкновение грузовика с автомобилем. В результате загорелись и взорвались химикаты, которые перевозил грузовой автомобиль. После этого обрушилась часть эстакады на месте аварии.

Огонь перекинулся на автосалон, расположенный рядом с дорогой. В результате загорелись автомобили на стояке. Некоторые из них также взорвались после воспламенения горючего в баках.