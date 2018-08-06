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Послу Греции вручили ноту о зеркальных мерах Москвы на действия Афин

17:30
  • понедельник
  • 06 августа 2018

Посол Греции в Москве Андреас Фриганас вызван в МИД России. Там ему вручили ноту о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на действия Афин в отношении дипломатов и граждан из России.

МИД России вручил послу Греции в Москве ноту, информирующую о принятых российской стороной "зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле сего года в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан". Об этом сообщает сайт российского дипломатического ведомства.

В июле МИД России уже вызывал посла Греции. Ему был выражен решительный протест в связи с антироссийскими заявлениями греческой стороны о ситуации вокруг высылки российских дипломатов.

Так ведомство отреагировало на то, что Афины потребовали от Москвы уважительного отношения после слов официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, греческая сторона выслала российских дипломатов под влиянием третьих лиц.

До этого стало известно, что власти Греции выслали двух российских дипломатов. Еще двум они запретили въезд в страну. В качестве причины они назвали "противоправные действия против национальной безопасности" и "вмешательства во внутренние дела Греции". После этого МИД России выразил послу Греции решительный протест.

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