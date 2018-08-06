США вернут санкции в отношении иранского госдолга

Соединенные Штаты восстановят санкции в отношении госдолга и национальной валюты Ирана. Ограничения вновь начнут действовать с 7:01 по московскому времени 7 августа.

США восстанавливают санкции в отношении госдолга и национальной валюты Ирана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление представителя американской администрации.

Санкции были отменены в января 2016 года после подписания договора по иранской ядерной программе. С 7:01 по московскому времени 7 августа ограничения вновь начнут действовать. Кроме того, вновь вступят в силу ограничения на торговлю с Ираном металлами, а также на покупку Тегераном долларов.