ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США вернут санкции в отношении иранского госдолга

17:40
  • понедельник
  • 06 августа 2018

Соединенные Штаты восстановят санкции в отношении госдолга и национальной валюты Ирана. Ограничения вновь начнут действовать с 7:01 по московскому времени 7 августа.

США восстанавливают санкции в отношении госдолга и национальной валюты Ирана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление представителя американской администрации. 

Санкции были отменены в января 2016 года после подписания договора по иранской ядерной программе. С 7:01 по московскому времени 7 августа ограничения вновь начнут действовать. Кроме того, вновь вступят в силу ограничения на торговлю с Ираном металлами, а также на покупку Тегераном долларов. 

Главное сегодня
Белый дом США
Белый дом США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100