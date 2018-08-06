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Число жертв взрывов на эстакаде в Италии возросло до двух

18:16
  • понедельник
  • 06 августа 2018

До двух человек возросло число погибших в результате взрывов на окраине итальянского города Болонья. При этом количество пострадавших также увеличилось – до 70 человек.

Не менее 70 человек пострадали, еще двое погибли в результате взрывов в итальянской Болонье. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на итальянские СМИ.

Часть пострадавших получила осколочные ранения. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось о серии взрывов на окраине Болоньи. К первому из них привело столкновение грузовика с автомобилем. В результате загорелись и взорвались химикаты, которые перевозил грузовой автомобиль. Это повлекло за собой обрушение части эстакады.

Огонь перекинулся на автосалон, расположенный рядом с местом инцидента. В результате загорелись автомобили на стояке. Некоторые из них также взорвались после воспламенения горючего в баках.

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Взрыв бензовоза возле аэропорта Болоньи, Италия
Взрыв бензовоза возле аэропорта Болоньи, Италия
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