Число жертв взрывов на эстакаде в Италии возросло до двух

До двух человек возросло число погибших в результате взрывов на окраине итальянского города Болонья. При этом количество пострадавших также увеличилось – до 70 человек.

Не менее 70 человек пострадали, еще двое погибли в результате взрывов в итальянской Болонье. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на итальянские СМИ.

Часть пострадавших получила осколочные ранения. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось о серии взрывов на окраине Болоньи. К первому из них привело столкновение грузовика с автомобилем. В результате загорелись и взорвались химикаты, которые перевозил грузовой автомобиль. Это повлекло за собой обрушение части эстакады.

Огонь перекинулся на автосалон, расположенный рядом с местом инцидента. В результате загорелись автомобили на стояке. Некоторые из них также взорвались после воспламенения горючего в баках.