Лондон потребует от Москвы выдать подозреваемых в отравлении Скрипалей

​Британское правительство приняло решение запросить у России экстрадицию двух российских граждан, которых Лондон подозревает в нападении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

Правительство Великобритании запросит у Москвы экстрадицию двух россиян, которых подозревают в нападении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Издание отмечает, что деятельность подозреваемых была полностью изучена британской стороной за эти месяцы. Полицейские и сотрудники спецслужб полностью проследили передвижения этих двух россиян с момента их въезда на территорию Великобритании.

Прокурорская служба готова направить запрос в любой момент. Однако The Guardian подчеркивает, что Россия откажется от экстрадиции.

При этом имена подозреваемых не называются.

Перед принятием решения о запросе на экстрадицию россиян произошли серьезные споры в британском правительстве.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. Британские власти утверждают, что их отравили с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", которое якобы было произведено в России. Москву обвинили в причастности к инциденту, не предоставив доказательств.

30 июня стало известно, что в Британии из Эймсбери госпитализировали пару - Дон Стерджесс и Чарльза Роули с химическим отравлением. Стерджесс скончалась спустя восемь дней. Роули в итоге выписали из больницы. В британских правоохранительных органах полагают, что на пострадавших также было оказано воздействие нервно-паралитического вещества класса "Новичок", следы которого якобы обнаружили при расследовании "дела Скрипалей" в Солсбери.

В июле российский посол в Лондоне Александр Яковенко заявил, что Россия ожидает, что британская сторона официально назовет имена подозреваемых в отравлении Скрипалей в Солсбери.

Перед этим СМИ узнали, что британская полиция якобы установила подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей. По мнению сотрудников местных правоохранительных органов, к покушению причастны "несколько россиян". Позднее стало известно, что подозреваемые покинули Великобританию.